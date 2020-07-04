Александр Соболев: "Я забил чистый гол"

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Александр Соболев: "Я забил чистый гол"

Нападающий "Спартака" Александр Соболев после поражения от "Тамбова" (2:3) в матче 26-го тура РПЛ подвел итоги игры.

Отметим, в конце матча Соболев забил гол, однако главный арбитр Владимир Москалев отменил мяч.

"Я судейство никогда не комментировал. Наверное, не в судействе дело, а в нас. Мы сами проиграли этот матч. ВАР есть - плохо, ВАР нет - тоже плохо. Считаю, что забил чистый гол. Я не знаю, как еще надо забить, чтобы засчитали", - цитирует Соболева "СЭ".

"Спартак" с 32 очками занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата России. "Тамбов, имея в активе 28 баллов расположился на 12 месте. В следующем туре РПЛ "красно-белые" встретятся с "Локомотивом".

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