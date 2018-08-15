Александр Сонг продолжит карьеру в Швейцарии

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Александр Сонг продолжит карьеру в Швейцарии

Известный камерунский полузащитник Александр Сонг продолжит карьеру в Швейцарии.

30-летний футболист заключил двухлетний контракт с "Сьоном", информирует официальный сайт клуба.

Последним местом работы Сонга был казанский "Рубин", также он известен по выступлениям за "Арсенал", "Барселону" и "Вест Хэм".

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