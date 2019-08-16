Александр Точилин: "Заболотный добавит "Сочи" мощи"

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Александр Точилин: "Заболотный добавит "Сочи" мощи"

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин перед матчем 6-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (первый тайм; 0:0) рассказал, что думает о новичке команде Антоне Заболотном.

"У вас появился новый нападающий - Антон Заболотный, он сразу в стартовом составе. 

Риска никакого нет, мы на него рассчитываем. Он как раз добавит нам мощи, плюс мотивация у него должна быть на высшем уровне, с этими слагательными сегодня попытаемся добиться победы", - сказал Точилин.

Напомним, Заболотный перешел из "Зенита" в "Сочи" этим летом.

А еще: Джанаев, Заболотный и Алвеш - в старте на матч "Оренбург" - "Сочи"| http://soccernews.ru
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