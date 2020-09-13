Александр Зинченко сделал неожиданный подарок своей жене

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко подарил своей жене Владе футболку защитника национальной команды Испании Серхио Рамоса.

"Лучше бы я три очка привез тебе домой, чем футболку Рамоса. После игры мы с ним поменялись футболками.

Я спросил, нужна ли ему моя. Он взял, правда я не знаю, что он с ней будет делать", - сказал Зинченко на YouTube-канале Влады Седан.

Александр Зинченко и Влада Седан расписались 12 марта в посольстве Украины в Великобритании. В конце августа пара отпраздновала свадьбу в Киеве.

Напомним, что в матче 2-го тура Лиги наций сборная Украины на выезде проиграла Испании со счетом 0:4.

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