Александр Зинченко сделал важное заявление о своём будущем в "Манчестер Сити"

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Александр Зинченко сделал важное заявление о своём будущем в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко сделал важное заявление о своём будущем в английском клубе.

"Никто не знает, что произойдёт в будущем, но на сегодняшний день я хочу остаться в этом большом клубе. Мне нравится играть за "Манчестер Сити", я счастлив быть частью команды. Моя задача - доказать свой уровень, бороться за место в составе и выигрывать трофеи" - сказал 22-летний украинец.

Ранее сообщалось, что хавбек решил сменить команду, чтобы получать регулярную игровую практику. Интерес к нему проявляют "Наполи" и "Бетис".

В текущем сезоне Зинченко провёл за "Манчестер Сити" 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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