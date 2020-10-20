Александр Зинченко трогательно поздравил жену с днем рождения

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Александр Зинченко трогательно поздравил жену с днем рождения

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко трогательно поздравил с днем рождения свою жену телеведущую Владу Седан

"С днем рождения, любовь моя", - написал Зинченко на своей странице в Instagram, опубликовав совместную черно-белую фотографию с девушкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy Birthday my love ❤️❤️❤️ @v.lada_sedan

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Зинченко и Седан расписались 12 марта 2020 года в Посольстве Украины в Великобритании. 24 августа пара отпраздновала свадьбу в Киеве. 

23-летний Зинченко выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. Всего он провел за английский клуб 68 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Не пропустите: Зинченко останется в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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