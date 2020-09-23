Александр Зуев: "Аленичев скромный, порядочный. Каррера заводил команду"
Хавбек "Рубина" Александр Зуев рассказал о разницы работы тренеров Дмитрия Аленичева и Массимо Карреры.
Под руководством обоих специалистов футболист тренировался в "Спартаке".
"Не знаю, у меня к Аленичеву очень хорошее отношение. Человек добился таких успехов: выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Играл успешно в "Роме" и "Порту".
Он мог ходить и рассказывать всем: "Вы не умеет играть, а я - посмотрите". Но он, наоборот, был очень скромным, порядочным. В этом плане у меня к нему очень хорошее отношение.
Каррера эмоционально очень заводил команду. Это тот случай, когда важнейшую роль играла мотивация и заряд, только на втором плане уже шла тактика. Безусловно, его вклад огромен", - цитирует Зуева "Бизнес Online".
Аленичев работал в "Спартаке" с 2015 по 2016 год, Каррера - с 2016 по 2018 год.
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