Александр Зуев: "Аленичев скромный, порядочный. Каррера заводил команду"

Хавбек "Рубина" Александр Зуев рассказал о разницы работы тренеров Дмитрия Аленичева и Массимо Карреры.

Под руководством обоих специалистов футболист тренировался в "Спартаке".

"Не знаю, у меня к Аленичеву очень хорошее отношение. Человек добился таких успехов: выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Играл успешно в "Роме" и "Порту".

Он мог ходить и рассказывать всем: "Вы не умеет играть, а я - посмотрите". Но он, наоборот, был очень скромным, порядочным. В этом плане у меня к нему очень хорошее отношение.

Каррера эмоционально очень заводил команду. Это тот случай, когда важнейшую роль играла мотивация и заряд, только на втором плане уже шла тактика. Безусловно, его вклад огромен", - цитирует Зуева "Бизнес Online".

Аленичев работал в "Спартаке" с 2015 по 2016 год, Каррера - с 2016 по 2018 год.

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