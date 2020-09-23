Александр Зуев: "Аленичев скромный, порядочный. Каррера заводил команду"

Теги рубиналександр зуевмассимо каррерадмитрий аленичев

Александр Зуев: "Аленичев скромный, порядочный. Каррера заводил команду"

Хавбек "Рубина" Александр Зуев рассказал о разницы работы тренеров Дмитрия Аленичева и Массимо Карреры.

Под руководством обоих специалистов футболист тренировался в "Спартаке".

"Не знаю, у меня к Аленичеву очень хорошее отношение. Человек добился таких успехов: выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Играл успешно в "Роме" и "Порту". 

Он мог ходить и рассказывать всем: "Вы не умеет играть, а я - посмотрите". Но он, наоборот, был очень скромным, порядочным. В этом плане у меня к нему очень хорошее отношение. 

Каррера эмоционально очень заводил команду. Это тот случай, когда важнейшую роль играла мотивация и заряд, только на втором плане уже шла тактика. Безусловно, его вклад огромен", - цитирует Зуева "Бизнес Online".

Аленичев работал в "Спартаке" с 2015 по 2016 год, Каррера - с 2016 по 2018 год.

Не пропустите: ПАОК продал основного нападающего перед матчем с "Краснодаром". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бартомеу решил отпустить Суареса в "Атлетико"

Бартомеу решил отпустить Суареса в "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов