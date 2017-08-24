"Александрия" - БАТЭ - 1:2 (обзор)

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"Александрия" - БАТЭ - 1:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча раунда плей-офф Лиги Европы между "Александрией" и БАТЭ.

Читайте также: БАТЭ в гостях обыгрывает "Александрию" и выходит в групповой этап Лиги Европы. | http://soccernews.ru

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