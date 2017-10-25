"Александрия" - "Динамо" Киев - 2:3 (обзор)

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"Александрия" - "Динамо" Киев - 2:3 (обзор)
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 1/8 финала Кубка Украины между "Александрией" и киевским "Динамо".

Видео: "Александрия" - "Динамо" Киев.

Не пропустите: Киевское "Динамо" завоевало путевку в 1/4 финала Кубка Украины. | http://soccernews.ru

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1 Шахтер Донецк 13 32
2 Динамо Киев 12 25
3 Олимпик Донецк 13 23
4 Ворскла 13 21
5 Верес Ровно 13 19
6 Заря Луганск 13 17
7 Мариуполь 12 16
8 Карпаты Львов 13 12
9 Александрия 13 10
10 Звезда Кропивницкий 13 10
11 Черноморец Одесса 13 10
12 Сталь Каменское 13 9
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