"Александрия", "Днепр-1" и "Мариуполь" одержали победы в своих матчах

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"Александрия", "Днепр-1" и "Мариуполь" одержали победы в своих матчах

Представляем результаты матчей 6-го тура УПЛ.

"Львов" - "Мариуполь" 0:1

Гол: Вакула, 62 - 0:1

"Львов": Сарнавский, Гончар, Борзенко, Братков, Квасный, Сабино, Приймак (Зубков, 66), Шина, Педро, Пернамбуко (Алваро, 61), Абнер.

"Мариуполь": Худжамов, Кирюханцев, Быков, Чоботенко, Корниенко (Тищенко, 83), Федорчук, Танковский, Чурко, Мишнев, Кащук (Топалов, 58), Вакула.


"Днепр-1" - "Колос" 2:1

Голы: Морозко, 17 - 0:1, Назаренко, 58 - 1:1, Когут, 90 - 2:1

"Днепр-1": Юрчук, Романюк, Сафронов, Логинов, Полевой, Вакулко, Когут, Чичиков, Булеца (Снижко, 54), Назаренко (Коркишко, 78), Кулиш (Шаповал, 84)

"Колос": Волынец, Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец, Поздеев (Ориховский, 52), Милько, Д. Костышин (Смирный, 61), Морозко, Волков, Лысенко (Нехтий, 75).


"Ворскла" - "Александрия" 0:1

Гол: Шастал, 23 - 0:1

"Ворскла": Ткаченко, Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Кане, Петрович, Луизао, Габелок, Баенко, Коломоец (Хебай, 81), Артур.

"Александрия": Панькив, Пашаев (Бабогло, 90), Бухал, Дубра, Лучкевич, Довгий, Гречишкин, Банада, Задерака (Протасов, 84), Третьяков, Шастал (Ситало, 63).

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