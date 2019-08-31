"Александрия", "Днепр-1" и "Мариуполь" одержали победы в своих матчах
Представляем результаты матчей 6-го тура УПЛ.
"Львов" - "Мариуполь" 0:1
Гол: Вакула, 62 - 0:1
"Львов": Сарнавский, Гончар, Борзенко, Братков, Квасный, Сабино, Приймак (Зубков, 66), Шина, Педро, Пернамбуко (Алваро, 61), Абнер.
"Мариуполь": Худжамов, Кирюханцев, Быков, Чоботенко, Корниенко (Тищенко, 83), Федорчук, Танковский, Чурко, Мишнев, Кащук (Топалов, 58), Вакула.
"Днепр-1" - "Колос" 2:1
Голы: Морозко, 17 - 0:1, Назаренко, 58 - 1:1, Когут, 90 - 2:1
"Днепр-1": Юрчук, Романюк, Сафронов, Логинов, Полевой, Вакулко, Когут, Чичиков, Булеца (Снижко, 54), Назаренко (Коркишко, 78), Кулиш (Шаповал, 84)
"Колос": Волынец, Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец, Поздеев (Ориховский, 52), Милько, Д. Костышин (Смирный, 61), Морозко, Волков, Лысенко (Нехтий, 75).
"Ворскла" - "Александрия" 0:1
Гол: Шастал, 23 - 0:1
"Ворскла": Ткаченко, Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Кане, Петрович, Луизао, Габелок, Баенко, Коломоец (Хебай, 81), Артур.
"Александрия": Панькив, Пашаев (Бабогло, 90), Бухал, Дубра, Лучкевич, Довгий, Гречишкин, Банада, Задерака (Протасов, 84), Третьяков, Шастал (Ситало, 63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|5
|15
|2
|Десна Чернигов
|6
|11
|3
|Заря Луганск
|5
|10
|4
|Александрия
|6
|9
|5
|Dnipro-1
|6
|8
|6
|Ворскла
|6
|7
|7
|Динамо Киев
|4
|7
|8
|Колос Ковалёвка
|6
|7
|9
|Львов
|5
|6
|10
|Карпаты Львов
|6
|5
|11
|Мариуполь
|4
|4
|12
|Олимпик Донецк
|5
|1