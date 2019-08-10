"Александрия" и "Ворскла" одержали победы в 3-м туре чемпионата Украины

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"Александрия" и "Ворскла" одержали победы в 3-м туре чемпионата Украины

Представляем результаты матчей 3-го тура УПЛ.

"Ворскла" - "Львов" 3:2

Голы: Шехич, 2 - 1:0, Бруно, 21 - 1:1, Шехич, 27 - 2:1, Шина, 59 - 2:2, Васин (пен), 90 - 3:2

"Ворскла": Ткаченко, Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Кане, Петрович, Габелок, Шехич, Луизао (Скляр, 77), Артур (Ребенок, 86), Коломоец (Васин, 74)

"Львов": Бандура, Адамюк, Борзенко, Братков, Квасный, Приймак, Мартан, Педро, Бруно, Шина (Богунов, 71), Ренан (Алваро, 46 (Пернамбуко, 88))


"Александрия" - "Олимпик" 2:1

Голы: Шендрик, 43 - 1:0, Матар, 56 - 1:1, Безбородько, 61 - 2:1

"Александрия": Панькив, Лучкевич, Шендрик, Бухал, Мирошниченко, Ковалец (Прокопчук, 76), Гречишкин, Банада, Протасов (Шастал, 64), Безбородько (Пашаев, 82), Ситало.

"Олимпик": Бетим, Ксенз (Пасич Е., 7), Гришко, Снурницын (Клименчук, 63), Вантух, Драман, Шахаб (Тейшера, 46), Фабиньо, Завийский, Пасич Г., Дийе.

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5 Заря Луганск Заря Луганск 2 4
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