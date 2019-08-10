"Александрия" и "Ворскла" одержали победы в 3-м туре чемпионата Украины
Представляем результаты матчей 3-го тура УПЛ.
"Ворскла" - "Львов" 3:2
Голы: Шехич, 2 - 1:0, Бруно, 21 - 1:1, Шехич, 27 - 2:1, Шина, 59 - 2:2, Васин (пен), 90 - 3:2
"Ворскла": Ткаченко, Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Кане, Петрович, Габелок, Шехич, Луизао (Скляр, 77), Артур (Ребенок, 86), Коломоец (Васин, 74)
"Львов": Бандура, Адамюк, Борзенко, Братков, Квасный, Приймак, Мартан, Педро, Бруно, Шина (Богунов, 71), Ренан (Алваро, 46 (Пернамбуко, 88))
"Александрия" - "Олимпик" 2:1
Голы: Шендрик, 43 - 1:0, Матар, 56 - 1:1, Безбородько, 61 - 2:1
"Александрия": Панькив, Лучкевич, Шендрик, Бухал, Мирошниченко, Ковалец (Прокопчук, 76), Гречишкин, Банада, Протасов (Шастал, 64), Безбородько (Пашаев, 82), Ситало.
"Олимпик": Бетим, Ксенз (Пасич Е., 7), Гришко, Снурницын (Клименчук, 63), Вантух, Драман, Шахаб (Тейшера, 46), Фабиньо, Завийский, Пасич Г., Дийе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|3
|9
|2
|Динамо Киев
|3
|6
|3
|Колос Ковалёвка
|2
|6
|4
|Dnipro-1
|2
|4
|5
|Заря Луганск
|2
|4
|6
|Львов
|2
|3
|7
|Десна Чернигов
|2
|3
|8
|Мариуполь
|2
|3
|9
|Александрия
|2
|0
|10
|Олимпик Донецк
|2
|0
|11
|Ворскла
|2
|0
|12
|Карпаты Львов
|2
|0