"Александрия" и "Заря" сыграли вничью, "Олимпик" и "Верес" голов не забили

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"Александрия" и "Заря" сыграли вничью, "Олимпик" и "Верес" голов не забили

Завершились два матча третьего тура чемпионата Украины. "Александра" сыграла вничью с "Зарей", "Олимпик" разошелся миром с "Вересом".

"Александрия" - "Заря" - 1:1 (1:0)
Голы: Кулиш, 6 - 1:0, Гречишкин, 49 (с пенальти) - 1:0

"Александрия": Леванидов, Пашаев (Чеботаев, 65), Гитченко, Бацула, Бондаренко, Цуриков, Банада, Каленчук, Козак (Полярус, 75), Кулиш, Пономарь (Ситало, 56)

"Заря": Лунин, Сухоцкий, Сваток, Прийма, Гордиенко, Гречишкин, Кабаев (Силас, 46), Кочергин (Паулиньо, 46), Харатин, Калитвинцев (Опанасенко, 77), Юри

"Олимпик" - "Верес" - 0:0 

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