"Александрия" и "Заря" сыграли вничью, "Олимпик" и "Верес" голов не забили
Завершились два матча третьего тура чемпионата Украины. "Александра" сыграла вничью с "Зарей", "Олимпик" разошелся миром с "Вересом".
"Александрия" - "Заря" - 1:1 (1:0)
Голы: Кулиш, 6 - 1:0, Гречишкин, 49 (с пенальти) - 1:0
"Александрия": Леванидов, Пашаев (Чеботаев, 65), Гитченко, Бацула, Бондаренко, Цуриков, Банада, Каленчук, Козак (Полярус, 75), Кулиш, Пономарь (Ситало, 56)
"Заря": Лунин, Сухоцкий, Сваток, Прийма, Гордиенко, Гречишкин, Кабаев (Силас, 46), Кочергин (Паулиньо, 46), Харатин, Калитвинцев (Опанасенко, 77), Юри
"Олимпик" - "Верес" - 0:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|3
|9
|2
|Шахтер Донецк
|3
|6
|3
|Сталь Каменское
|3
|6
|4
|Ворскла
|3
|6
|5
|Мариуполь
|3
|5
|6
|Олимпик Донецк
|3
|5
|7
|Верес Ровно
|3
|3
|8
|Звезда Кропивницкий
|3
|2
|9
|Заря Луганск
|3
|2
|10
|Александрия
|3
|2
|11
|Карпаты Львов
|3
|1
|12
|Черноморец Одесса
|3
|0