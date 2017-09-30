"Александрия" и "Звезда" обошлись без голов

В рамках 11-го тура чемпионата Украины "Александрия" на своём поле расписала нулевую ничью со "Звездой".

"Александрия" - "Звезда" - 0:0

"Александрия": Панькив, Пашаев, Гитченко, Бондаренко, Бацула, Банада, Запорожан, Грицук, Полярус (Пономарь, 60), Ситало (Кулиш, 79), Цуриков (Старенький, 55).

"Звезда": Паст, Пепе, Качараба, Маткобожик, Чичиков, Драченко, Гедж (Загальский, 71), Цюпа, Прядун (Кондраков, 70), Эль Амдауи (Петров, 79), Рассадкин.

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