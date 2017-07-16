"Александрия" - "Олимпик" - 0:2, "Заря" - "Сталь" - 0:1 (обзоры)

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"Александрия" - "Олимпик" - 0:2, "Заря" - "Сталь" - 0:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей первого тура чемпионата Украины.

"Александрия" - "Олимпик" - 0:2

"Заря" - "Сталь" - 0:1

Не пропустите: "Олимпик" сильнее "Александрии", "Заря" проиграла "Стали". | http://soccernews.ru

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1 Ворскла 32 42
2 Сталь Каменское 32 41
3 Звезда Кропивницкий 32 34
4 Карпаты Львов 32 30
5 Днепр Днепропетровск 31 22
6 Волынь Луцк 31 7
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