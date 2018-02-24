"Александрия" переиграла "Мариуполь", "Черноморец" сыграл вничью с "Карпатами"

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"Александрия" переиграла "Мариуполь", "Черноморец" сыграл вничью с "Карпатами"

Представляем результаты первых матчей 21-го тура чемпионата Украины.

"Черноморец" - "Карпаты" 0:0

"Черноморец": Новак, Зубейко, Жунич, Ваг (Смирнов, 47), Татарков, Ковалец, Бамба, Чорний, Гути (Бобко, 46), Третьяков, Сильвио (Семенив, 75)

"Карпаты": Пидкивка, Мирошниченко, Лобай, Сандохадзе, Гуцуляк (Кортес, 71), Вербный (Клец, 61), Карраскаль, Швед, Ди Франко, Мякушко (Бедоя, 83), Акулинин

Предупреждения: Татарков, Ваг, Новак - Ди Франко, Вербный, Сандохадзе, Карраскаль, Клец

Удаление: Ковалец, 29 (прямая красная карточка)


"Александрия" — "Мариуполь" 1:0

Гол: Бухал, 87 - 1:0

"Александрия": Панькив, Пашаев, Гитченко, Бухал, Бацула, Банада, Довгий, Протасов (Пономарь, 70), Полярус (Старенький, 80), Цуриков (Бабогло, 90+3), Ситало.

"Мариуполь": Худжамов, Кирюханцев, Белый, Яворский (Неплях, 46), Демири, Мишнев (Диденко, 87), Дедечко, Чурко, Тотовицкий, Болбат (Пихаленок, 82), Борячук.

Предупреждения: Бухал, Цуриков - Дедечко, Чурко. | http://soccernews.ru

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