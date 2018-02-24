"Александрия" переиграла "Мариуполь", "Черноморец" сыграл вничью с "Карпатами"
Представляем результаты первых матчей 21-го тура чемпионата Украины.
"Черноморец" - "Карпаты" 0:0
"Черноморец": Новак, Зубейко, Жунич, Ваг (Смирнов, 47), Татарков, Ковалец, Бамба, Чорний, Гути (Бобко, 46), Третьяков, Сильвио (Семенив, 75)
"Карпаты": Пидкивка, Мирошниченко, Лобай, Сандохадзе, Гуцуляк (Кортес, 71), Вербный (Клец, 61), Карраскаль, Швед, Ди Франко, Мякушко (Бедоя, 83), Акулинин
Предупреждения: Татарков, Ваг, Новак - Ди Франко, Вербный, Сандохадзе, Карраскаль, Клец
Удаление: Ковалец, 29 (прямая красная карточка)
"Александрия" — "Мариуполь" 1:0
Гол: Бухал, 87 - 1:0
"Александрия": Панькив, Пашаев, Гитченко, Бухал, Бацула, Банада, Довгий, Протасов (Пономарь, 70), Полярус (Старенький, 80), Цуриков (Бабогло, 90+3), Ситало.
"Мариуполь": Худжамов, Кирюханцев, Белый, Яворский (Неплях, 46), Демири, Мишнев (Диденко, 87), Дедечко, Чурко, Тотовицкий, Болбат (Пихаленок, 82), Борячук.
Предупреждения: Бухал, Цуриков - Дедечко, Чурко. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|20
|45
|2
|Динамо Киев
|19
|42
|3
|Ворскла
|20
|34
|4
|Заря Луганск
|20
|30
|5
|Верес Ровно
|20
|26
|6
|Мариуполь
|20
|26
|7
|Олимпик Донецк
|20
|25
|8
|Александрия
|21
|22
|9
|Карпаты Львов
|21
|19
|10
|Звезда Кропивницкий
|20
|18
|11
|Черноморец Одесса
|21
|18
|12
|Сталь Каменское
|20
|15