"Александрия" проиграла "Ворскле" в матче УПЛ
Фото: инстаграм "Александрии"/Автор неизвестен
В матче 11-го тура чемпионата Украины "Александрия" на своем поле проиграла "Ворскле" со счетом 1:2.
Победу гостям принес Лукас Ранжел, который сделал дубль. У хозяев отличился Иван Калюжный.
"Ворскла", набрав 24 очка, вышла на третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Александрия" с 18 очками осталась на шестой позиции.
"Александрия" – "Ворскла" - 1:2 (0:2)
Голы: Ранжел, 14 - 0:1, Ранжел, 39 - 0:2, Калюжный, 53 - 1:2
"Александрия": Билык, Дубра, Кирюханцев (Гринь, 86), Бабогло, Цуриков, Дришлюк, Ковалец (Рыбалка, 23), Одарюк (Кожушко, 46), Калюжный, Мирошниченко, Спинелли (Устименко, 46).
"Ворскла": Ризнык, Яворский (Кушниренко, 66), Тамм, Пердута, Тилль (Коджови, 90), Кане, Челядин, Скляр, Пешич (Кравчук, 70), Ранжел, Степанюк.
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