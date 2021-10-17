"Александрия" проиграла "Ворскле" в матче УПЛ

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"Александрия" проиграла "Ворскле" в матче УПЛ

Фото: инстаграм "Александрии"/Автор неизвестен

В матче 11-го тура чемпионата Украины "Александрия" на своем поле проиграла "Ворскле" со счетом 1:2.

Победу гостям принес Лукас Ранжел, который сделал дубль. У хозяев отличился Иван Калюжный.

"Ворскла", набрав 24 очка, вышла на третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Александрия" с 18 очками осталась на шестой позиции.

"Александрия" – "Ворскла" - 1:2 (0:2)
Голы: Ранжел, 14 - 0:1, Ранжел, 39 - 0:2, Калюжный, 53 - 1:2

"Александрия": Билык, Дубра, Кирюханцев (Гринь, 86), Бабогло, Цуриков, Дришлюк, Ковалец (Рыбалка, 23), Одарюк (Кожушко, 46), Калюжный, Мирошниченко, Спинелли (Устименко, 46).

"Ворскла": Ризнык, Яворский (Кушниренко, 66), Тамм, Пердута, Тилль (Коджови, 90), Кане, Челядин, Скляр, Пешич (Кравчук, 70), Ранжел, Степанюк.

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