"Александрия" разгромила "Карпаты"

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"Александрия" разгромила "Карпаты"В матче 17-го тура украинской Премьер-Лиги "Александрия" на своем поле разгромила львовские "Карпаты".

"Александрия" - "Карпаты" - 3:0

Голы: Полярус, 60 - 1:0, Старенький, 66 - 2:0, Пономарь, 78 - 3:0.

Напомним, ранее "Верес" выиграл у "Черноморца". | soccernews.ru

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1 Шахтер Донецк 17 39
2 Динамо Киев 16 35
3 Верес Ровно 17 25
4 Олимпик Донецк 17 25
5 Ворскла 17 25
6 Заря Луганск 17 23
7 Мариуполь 16 20
8 Александрия 17 18
9 Черноморец Одесса 17 15
10 Звезда Кропивницкий 17 14
11 Карпаты Львов 17 14
12 Сталь Каменское 17 12
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