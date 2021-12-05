"Александрия" разгромила "Минай" в матче УПЛ

Фото: инстаграм "Александрии"/Автор неизвестен

В матче 17-го тура чемпионата Украины "Александрия" на своем поле разгромила "Минай" со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли голы Клаудио Спинелли, Максима Третьякова и Каспарса Дубры.

"Александрия", набрав 26 очков, поднялась на шестое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Минай" с 10 очками остался в зоне вылета на 10-й позиции.

"Александрия" – "Минай" - 3:0 (2:0)

Голы: Спинелли, 27 - 1:0, Третьяков, 36 - 2:0, Дубра, 84 - 3:0

"Александрия": Билык, Кирюханцев (Кожушко, 61), Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Цуриков, Третьяков (Одарюк, 88), Рыбалка (Копына, 81), Калюжный (Демченко, 88), Дришлюк, Спинелли (Устименко, 81).

"Минай": Кучер, Гончар, Семенко, Горин, Багайоко (Билоног, 46), Кныш, Месхи (Хахлев, 46), Петрусенко, Кулиев (Коваленко, 69), Ахмедзаде, Селезнев (Кобак, 69).

Не пропустите: "Заря" победила "Ингулец" и ворвалась в топ-3 в УПЛ. | http://soccernews.ru