"Александрия" разгромила "Сталь"

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"Александрия" разгромила "Сталь"

В матче 9-го тура чемпионата Украины "Александрия" на своем поле с крупным счетом победила "Сталь".

"Александрия" - "Сталь" Каменское - 4:1 (3:1)
Голы: Михайличенко, 14 (автогол) - 1:0, Обрадович, 18 - 1:1, Старенький, 31 - 2:1, Старенький, 38 - 3:1, Старенький, 51 - 4:1

"Александрия": Панькив, Гитченко, Пашаев (Старенький, 28), Бацула, Бондаренко, Полярус, Запорожан, Грицук (Каленчук, 54), Банада, Ситало (Кулиш, 80), Пономарь

"Сталь": Пеньков, Грачев, Тымчик, Ткачук, Климчук, Кузык, Месхи (Кныш, 68), Михайличенко, Мысык (Малакян, 54), Обрадович, Задерака (Якимив, 11)

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