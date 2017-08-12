"Александрия" - "Шахтёр" - 1:2 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча пятого тура чемпионата Украины между "Александрией" и "Шахтёром".
Не пропустите: "Шахтёр" одержал волевую победу над "Александрией". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|5
|13
|2
|Шахтер Донецк
|5
|12
|3
|Ворскла
|5
|10
|4
|Олимпик Донецк
|4
|8
|5
|Верес Ровно
|5
|6
|6
|Сталь Каменское
|5
|6
|7
|Мариуполь
|4
|5
|8
|Заря Луганск
|5
|5
|9
|Карпаты Львов
|4
|4
|10
|Александрия
|5
|3
|11
|Звезда Кропивницкий
|5
|2
|12
|Черноморец Одесса
|4
|1