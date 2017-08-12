"Александрия" - "Шахтёр" - 1:2 (обзор)

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"Александрия" - "Шахтёр" - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча пятого тура чемпионата Украины между "Александрией" и "Шахтёром".

Не пропустите: "Шахтёр" одержал волевую победу над "Александрией". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Динамо Киев 5 13
2 Шахтер Донецк 5 12
3 Ворскла 5 10
4 Олимпик Донецк 4 8
5 Верес Ровно 5 6
6 Сталь Каменское 5 6
7 Мариуполь 4 5
8 Заря Луганск 5 5
9 Карпаты Львов 4 4
10 Александрия 5 3
11 Звезда Кропивницкий 5 2
12 Черноморец Одесса 4 1
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