"Александрия" - "Сталь" - 4:1 (обзор)

Теги александриясталь каменское

"Александрия" - "Сталь" - 4:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 9-го тура чемпионата Украины между "Александрией" и "Сталью" (4:1).

Видео: "Александрия" - "Сталь".

Не пропустите: "Александрия" разгромила "Сталь". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Не попасть бы под парижский каток: ПСЖ дома принимает "Лион"

Не попасть бы под парижский каток: ПСЖ дома принимает "Лион"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 8 21
2 Динамо Киев 7 19
3 Ворскла 9 17
4 Верес Ровно 9 15
5 Мариуполь 8 14
6 Олимпик Донецк 8 13
7 Заря Луганск 8 8
8 Звезда Кропивницкий 9 8
9 Александрия 9 7
10 Сталь Каменское 9 6
11 Карпаты Львов 8 6
12 Черноморец Одесса 8 4
Полная таблица

топ-5 тегов