"Александрия" сыграла вничью с "Черноморцем"
В рамках 15-го тура чемпионата Украины "Александрия" сыграла вничью с "Черноморцем".
"Александрия" — "Черноморец" 0:0
"Александрия": Панькив, Пашаев, Гитченко, Бондаренко, Бацула (Стецьков, 75), Старенький (Чорний, 80), Довгий, Банада, Полярус, Ситало (Кулиш, 71), Грицук
"Черноморец": Гутор, Зубейко, Жунич, Мартыненко, Люлька, Ндиайе, Политыло (Ваг, 90+4), Васин, Ковалец, Татарков, Хобленко (Третьяков, 90+3)
Предупреждения: Банада, Чорний, Политыло, Татарков, Люлька, Мартыненко, Ндиайе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|14
|33
|2
|Динамо Киев
|13
|26
|3
|Олимпик Донецк
|14
|24
|4
|Верес Ровно
|15
|21
|5
|Ворскла
|14
|21
|6
|Заря Луганск
|14
|18
|7
|Мариуполь
|13
|17
|8
|Звезда Кропивницкий
|15
|14
|9
|Карпаты Львов
|14
|13
|10
|Александрия
|15
|12
|11
|Черноморец Одесса
|15
|12
|12
|Сталь Каменское
|14
|10