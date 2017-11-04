"Александрия" сыграла вничью с "Черноморцем"

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"Александрия" сыграла вничью с "Черноморцем"

В рамках 15-го тура чемпионата Украины "Александрия" сыграла вничью с "Черноморцем".

"Александрия" — "Черноморец" 0:0

"Александрия": Панькив, Пашаев, Гитченко, Бондаренко, Бацула (Стецьков, 75), Старенький (Чорний, 80), Довгий, Банада, Полярус, Ситало (Кулиш, 71), Грицук

"Черноморец": Гутор, Зубейко, Жунич, Мартыненко, Люлька, Ндиайе, Политыло (Ваг, 90+4), Васин, Ковалец, Татарков, Хобленко (Третьяков, 90+3)

Предупреждения: Банада, Чорний, Политыло, Татарков, Люлька, Мартыненко, Ндиайе.

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11 Черноморец Одесса 15 12
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