"Александрия" сыграла вничью с "Вересом"

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"Александрия" сыграла вничью с "Вересом"

В рамках 13-го тура чемпионата Украины "Александрия" сыграла вничью с "Вересом".

"Александрия" – "Верес" 1:1

Голы: Морозенко, 63 - 0:1, Старенький, 77 - 1:1

"Александрия": Панькив - Пашаев, Гитченко, Бондаренко, Бацула (Старенький, 42) - Банада (Каленчук, 46), Запорожан, Грицук - Полярус, Ситало (Пономарь, 62), Цуриков

Верес:  Бандура - Кобин, Адамюк, Борзенко, Симинин - Карасюк, Морозенко (Кучеров, 83), Е. Пасич (Котляр, 76), Волошинович (Г. Пасич, 80) - Степанюк, Сергийчук

Предупреждения: Ситало, Полярус, Старенький, Запорожан, Цуриков – Морозенко, Сергийчук, Кобин.

Удаление: Полярус, 86. | http://soccernews.ru 

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3 Олимпик Донецк 13 23
4 Ворскла 13 21
5 Верес Ровно 13 19
6 Мариуполь 11 16
7 Заря Луганск 12 14
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