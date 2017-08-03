"Александрия", загребское "Динамо" и "Панатинаикос" идут дальше в Лиге Европы

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"Александрия", загребское "Динамо" и "Панатинаикос" идут дальше в Лиге Европы

Завершились несколько ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Путевки в следующий этап завоевали загребское "Динамо", "Аполлона", "Панатинаикос", "Александрия", "Црвена Звезда" и "Видеотон".

"Одд" (Норвегия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 0:0 - первый матч - 1:2

"Аполлон" (Кипр) - "Абердин" (Шотландия) - 2:0 (1:0) - первый матч - 1:2
Голы: Шембри, 17 - 1:0, Зелая, 86 - 2:0

"Габала" (Азербайджан) - "Панатинаикос" (Греция) - 1:2 (0:0) - первый матч - 0:1
Голы: Моледо, 52 (автоггол) - 1:0, Лод, 63 - 1:1, Кабезас, 66 - 1:2

"Александрия" (Украина) - "Астра" (Румыния) - 1:0 (1:0)
Гол: Запорожан, 42 (с пенальти) - 1:0

"Спарта" (Чехия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 0:1 (0:1) - первый матч - 0:1
Гол: Боакье, 19 - 0:1

"Видеотон" (Венгрия) - "Бордо" - 1:0 (1:0) - первый матч - 1:2
Гол: Стопира, 45+5 - 1:0

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