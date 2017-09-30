"Александрия" - "Звезда" - 0:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 11-го тура чемпионата Украины между "Александрией" и "Звездой".
Не пропустите: "Александрия" и "Звезда" обошлись без голов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|10
|25
|2
|Динамо Киев
|9
|23
|3
|Ворскла
|10
|18
|4
|Олимпик Донецк
|11
|17
|5
|Верес Ровно
|10
|16
|6
|Мариуполь
|10
|15
|7
|Заря Луганск
|10
|10
|8
|Александрия
|11
|9
|9
|Звезда Кропивницкий
|11
|9
|10
|Карпаты Львов
|10
|8
|11
|Сталь Каменское
|10
|7
|12
|Черноморец Одесса
|10
|6