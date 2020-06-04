Алексеем Миранчуком заинтересовались еще два итальянских клуба

Бергамская "Аталанта" и римская "Рома" проявляют интерес к полузащитнику московского "Локомотива" Алексею Миранчуку, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются "Севилья", "Фиорентина", "Барселона" и "Ювентус".

В нынешнем сезоне 24-летний Миранчук провел за "Локомотив" 24 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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