Алексей Андронов: "Кака мог стать игроком киевского "Динамо" но не подошел"

Фото: Твиттер @KAKA

Журналист и бывший комментатор "Матч ТВ" Алексей Андронов в своем Телеграмм-канале вспомнил историю о том, как бывший игрок "Милана", "Реала" и сборной Бразилии Кака мог оказаться в киевском "Динамо" в 2000-е годы.

"В свое время киевскому "Динамо" предлагали Кака. Еще до его перехода в "Милан". Знаете, что сказал Йожеф Сабо, принимавший решение? "Не подходит под требования современного футбола", – пишет Андронов.

Напомним, в составе итальянского клуба Кака выигрывал Лигу Чемпионов сезона 2006/2007 и в 2007 году стал обладателем "Золотого мяча".

В 2002 году в составе сборной Бразилии полузащитник выиграл Чемпионат Мира.