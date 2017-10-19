Алексей Березуцкий: "Если будем также играть, как сегодня, то о никаких шансах на выход из группы и речи быть не может"



Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение своей команды от "Базеля" (0:2) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Чемпионов.

"Первый тайм мы провалили – впереди ничего не получалось и мяч не держали. Во втором тайме у нас стояла задача контролировать мяч и создавать моменты, и у нас это получалось лучше, чем в первой половине встречи. В конце играли достаточно авантюрно, терять было нечего, и "Базель" имел много шансов для взятия ворот.

Шансы на выход из группы у нас еще есть, но если будем также играть, как сегодня, то о никаких шансах речи быть не может", - приводят слова Березуцкого российские СМИ.

Напомним, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил гол в 42-м матче Лиги Чемпионов подряд.

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