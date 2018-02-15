Алексей Березуцкий и Жамалетдинов могут восстановиться к ответному матчу с "Црвеной Звездой"

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Алексей Березуцкий и Жамалетдинов могут восстановиться к ответному матчу с "Црвеной Звездой"
Футболисты ЦСКА защитник Алексей Березуцкий и нападающий Тимур Жамалетдинов восстановились после травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Оба игрока вернулись к тренировкам в общей группе команды. Напомним, что Березуцкий и Жамалетдинов пропустили первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой" (0:0).

Есть вероятность, что они успеют набрать форму к ответному поединку, который состоится 21 февраля.

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