Алексей Березуцкий, Игнашевич и Набабкин в защите ЦСКА на матч с "Лионом"



Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Лиона" на первый матч 1/8 финала Лиги Европы.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Кучаев, Дзагоев, Натхо, Головин, Миланов, Муса, Вернблум;

Запасные: Помазан, Витинью, Бистрович, Щенников, Чалов, Гордюшенко, Хосонов.

"Лион": Лопеш, Тете, Марсело, Морель, Марсал, Ндомбеле, Тузар, Ауа, Траоре, Диаз, Депай.

Запасные: Горжелен, Рафаэл, Диакаби, Ферри, Маолида, Менди, Корне.

Матч ЦСКА - "Лион" начнется в 21.00 по московскому времени.

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