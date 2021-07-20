Алексей Березуцкий не исключил приглашение Вагнера Лава в тренерский штаб ЦСКА

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Наставник московского ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на вопрос о возможном появлении в тренерском штабе армейцев бывшего форварда команды Вагнера Лава.

"Взять Вагнера Лава в тренерский штаб? Кстати, неплохой вариант. Для начала он должен завершить футбольную карьеру, а затем уже говорить про тренерство", - сказал Березуцкий.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона 2012/13, сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 ассиста.

Сейчас бразилец является игроком казахстанского "Кайрата". Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего года. В июне нападающему исполнилось 37 лет.

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