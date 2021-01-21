Алексей Березуцкий окончательно определился со своим будущим в ЦСКА
Бывший защитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий решил не покидать пост заместителя генерального директора клуба по спортивным вопросам.
Напомним, что 38-летний функционер рассматривал вариант с уходом на фоне разногласий с руководством армейцев.
Однако, как сообщает "Чемпионат", в итоге экс-защитник согласился остаться и уже в пятницу он присоединится к команде на испанском тренировочном сборе.
Будучи футболистом, Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 год, а нынешнюю должность занимает с января 2020-го.
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