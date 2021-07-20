Алексей Березуцкий позвал брата Василия вернуться в ЦСКА
Наставник московского ЦСКА Алексей Березуцкий признался, что уже попросил своего брата-близнеца Василия войти в тренерский штаб армейцев.
Сейчас 39-летний специалист работает в "Краснодаре", куда он ушёл в апреле этого года.
"Сергея Игнашевича в тренерском штабе ЦСКА не будет, а приглашение для Василия уже было, но он пока взял время на раздумья. Сильного энтузиазма у него я не увидел, но всё может измениться", - сказал Алексей Березуцкий.
Ранее Василий Березуцкий заявлял, что его уход из ЦСКА связан с нежеланием быть ассистентом тренера без опыта, каковым был Ивица Олич. Теперь в аналогичной ситуации оказался его брат.
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