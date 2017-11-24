Алексей Березуцкий прооперирован и пропустит около трех месяцев

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Алексей Березуцкий прооперирован и пропустит около трех месяцев

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий сегодня перенес операцию в следствие перелома правой малоберцовой кости, сообщает официальный сайт клуба.

Оперативное вмешательство прошла успешно. Сроки восстановления игрока составят около трех месяцев.

Таким образом футболист вернется в строй в марте 2018 года.

В этом сезоне 35-летний Березуцкий провел за ЦСКА 18 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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