Алексей Березуцкий раскритиковал лимит на легионеров в РПЛ

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Наставник московского ЦСКА Алексей Березуцкий критически высказался о лимите на легионеров в чемпионате России.

"Ныне существующий лимит надо менять и совершенствовать. Сейчас он выглядит как-то странно. Сейчас количество легионеров в стартовых составах снизилось. Лимит надо модернизировать. Он не даёт возможности заявить игроков", - заявил Березуцкий.

С сезона 2020/21 в РПЛ действует лимит по схеме "8 иностранцев + 17 россиян". При этом ограничения касаются только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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