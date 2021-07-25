Алексей Березуцкий рассказал, как его назначили главным тренером ЦСКА

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, как он узнал о своем назначении на пост наставника московского клуба.

"Я узнал об этом на два часа раньше, чем все появилось в прессе. Да, было неожиданно, но мне предложили работу не президентом клуба, баскетбольным или хоккейным тренером и не какой-то иной вид деятельности, в котором я не разбираюсь. Возможно, кто-то из читателей не в курсе, но еще когда мы с братом играли в футбол, то есть до момента, когда завершили игровую карьеру, мы уже пошли обучаться в академию тренерского мастерства. А через несколько месяцев после того, как мы закончили, у нас уже была категория A. Естественно, если бы тогда не было планов тренировать, ни о какой учебе и трате времени на все это речи бы не шло", — приводит слова Березуцкого официальный сайт ЦСКА.

38-летний Березуцкий возглавил ЦСКА 19 июля 2021 года, сменив на посту Ивицу Олича, который был отправлен в отставку.

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