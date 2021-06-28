Алексей Березуцкий рассказал о необычном подходе в подготовке ЦСКА к сезону

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

Новый главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, что он не подсказывает футболистам с тренерской скамейки.

"Говорю футболистам, чтобы они сами регулировали игру. Если вы заметили, я не кричу со скамейки. Может быть, я буду кричать, когда начнутся официальные матчи, не знаю. Но я точно знаю, что даже два центральных защитника иногда не могут докричаться друг до друга, и тренера с бровки никто не слышит. Поэтому, сейчас я делают это специально, хотя мне очень хочется их скорректировать по ходу встречи, и пару фраз я все-таки бросил. Но я хочу, чтобы они сами учились регулировать игру, потому что наш тренерский штаб не сможет выйти на поле в официальном матче. Слышно меня со скамейки тоже не будет. Это должно идти от них. В перерыве всегда можно покорректировать, остальное – это их время", – приводит слова Березуцкого официальный сайт клуба.

39-летний Березуцкий возглавил ЦСКА несколько дней назад, сменив на посту главного тренера хорвата Ивицу Олича, который был отправлен в отставку.

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