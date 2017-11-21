Алексей Березуцкий выбыл на 2-3 месяца

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Алексей Березуцкий выбыл на 2-3 месяца

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о сроках восстановления защитника Алексея Березуцкого.

"Алексей Березуцкий пропустит от двух до трёх месяцев" - сказал Гончаренко.

Напомним, что 35-летний футболист получил перелом правой малоберцовой кости со смещением, аналогичная травма, но без смещения, у хавбека Георги Миланова.

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