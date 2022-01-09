Алексей Березуцкий высказался о трансферах ЦСКА зимой

Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, что в зимнее трансферное окно клуб может подписать трех игроков.

"Если мы говорим про усиление как таковое, то я думаю, что трех игроков будет достаточно. Нормально", - сказал Березуцкий в интервью Нобелю Арустамяну.

ЦСКА, набрав в 18 турах 30 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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