Алексей Березуцкий высказался о трансферах ЦСКА зимой
Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен
Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, что в зимнее трансферное окно клуб может подписать трех игроков.
"Если мы говорим про усиление как таковое, то я думаю, что трех игроков будет достаточно. Нормально", - сказал Березуцкий в интервью Нобелю Арустамяну.
ЦСКА, набрав в 18 турах 30 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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