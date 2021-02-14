Алексей Еременко оценил перспективы Кокорина и Миранчука в Серии А
Спортивный директор юрмальского "Спартака" Алексей Еременко высказался о перспективах Александра Кокорина и Алексея Миранчука.
Напомним, что Миранчук выступает за "Аталанту", а Кокорин не так давно перебрался в "Фиорентину".
"Оба способны хорошо себя проявить. По моему мнению, Кокорин самый талантливый футболист России после Аршавина. Если он избежит травм и голова будет на месте, у него может неплохо получиться в "Фиорентине". То же касается Миранчука, чем быстрее он адаптируется к жизни и тактике, тем легче будет на поле", - заявил Еременко.
Читайте также: Тренер "Фиорентины" Пранделли разработал индивидуальную программу для Кокорина: подробности. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Бывший тренер "Атлетико" и "Валенсии" возглавил "Эльче"
-
Моуринью - out! Матч против "Сити" показал, почему португальцу лучше сменить профессию тренера на должность телеэксперта
-
Быстров прокомментировал возможный трансфер Рондона в ЦСКА
-
Сабалета: "Манчестер Сити" - лучшее место для Месси после "Барселоны"
-
"Реал" намерен отклонить любое предложение по Каземиро
-
Куман высказался о предстоящем матче против ПСЖ
-
Агент Чорлуки высказался о будущем игрока в "Локомотиве"
-
Рамос сообщил Пересу о желании остаться в "Реале"
-
Алексей Еременко оценил перспективы Кокорина и Миранчука в Серии А
-
Карпин высказался о возможной реформе РПЛ
-
Сын Кумана: "Месси живет инкогнито"
-
Нападающий "Спартака" Понсе может вернуться в Аргентину
-
Куман: "Игра с ПСЖ состоится в удачный момент"
-
Гюндоган возглавляет список лучших бомбардиров топ-5 лиг Европы в 2021 году
-
Роналду прокомментировал поражение от "Наполи"
-
Верратти рискует пропустить матч с "Барселоной"
-
Грабители украли сейф из дома Анчелотти
-
"Ювентус" предлагает "Реалу" обмен защитниками
-
Гризманн и еще четыре игрока делят первое место в списке ассистентов Примеры
-
Главные новости дня: 13 февраля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17