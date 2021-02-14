Алексей Еременко оценил перспективы Кокорина и Миранчука в Серии А

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Алексей Еременко оценил перспективы Кокорина и Миранчука в Серии А

Спортивный директор юрмальского "Спартака" Алексей Еременко высказался о перспективах Александра Кокорина и Алексея Миранчука.

Напомним, что Миранчук выступает за "Аталанту", а Кокорин не так давно перебрался в "Фиорентину".

"Оба способны хорошо себя проявить. По моему мнению, Кокорин самый талантливый футболист России после Аршавина. Если он избежит травм и голова будет на месте, у него может неплохо получиться в "Фиорентине". То же касается Миранчука, чем быстрее он адаптируется к жизни и тактике, тем легче будет на поле", - заявил Еременко.

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