Алексей Еременко: "Роман находится в хорошей форме"



Алексей Еременко, отец полузащитника Романа Еременко рассказал о том, как его сын поддерживает себя во время дисквалификации.

"Средний сын отлично себя чувствует – он в хорошей форме, и физически, и ментально. Тренируется по индивидуальной программе, иногда удается с кем-то поиграть. У Романа такая конституция тела, что лишний вес ему не грозит. Поэтому он может спокойно совмещать тренировки с общением с семьей, воспитанием детей, на что раньше времени не было.

Вся эта ситуация помогла Роману взглянуть со стороны на футбол и многие другие вещи. Никаких упаднический настроений нет. Наоборот, он смотрит вперед с оптимизмом. До конца дисквалификации осталось не так много времени. Уверен, Роман не только вернется в большой футбол, но и выйдет на новый уровень", - приводят слова Еременко российские СМИ.

Напомним, что дисквалификация хавбека за употребление кокаина истекает в середине ноября этого года. Последним клубом 30-летнего Еременко был ЦСКА.

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