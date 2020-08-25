Алексей Евсеев вернулся в "Урал"

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Алексей Евсеев вернулся в "Урал"

Хавбек Алексей Евсеев вернулся в "Урал". 26-летний игрок подписал контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Футболист уже играл за "Урал" с 2017 по 2018 год. Последним клубом, за который выступал Евсеев был "Факел", где он играл на правах аренды из "Ротора".

В "Урале" Алексей будет играть под 30-м номером.

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