Хавбек Алексей Евсеев вернулся в "Урал". 26-летний игрок подписал контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Футболист уже играл за "Урал" с 2017 по 2018 год. Последним клубом, за который выступал Евсеев был "Факел", где он играл на правах аренды из "Ротора".

❗️ОФИЦИАЛЬНО: Полузащитник Алексей Евсеев возвращается в «Урал». У нас он будет играть под 30 номером.



Подробнее: https://t.co/7eJhSsvdqI pic.twitter.com/2md3ofJFWc — ФК Урал (@FCURAL) August 25, 2020

В "Урале" Алексей будет играть под 30-м номером.

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