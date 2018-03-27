Алексей Гарасименко назвал отечественных специалистов, которые могли бы возглавить сборную России

Известный в прошлом футболист Алексей Герасименко назвал трех отечественных специалистов, которые могли бы возглавить сборную России.

"Сборная должна играть в современный, качественный футбол. А касаемо тренеров из тех, кто на данный момент показывает результат в клубах, с команду мог бы принять тот же Юрий Павлович Семин. Тот же Бердыев. Леонид Слуцкий", - приводит слова бывшего футболиста Rusfootball.info.

Напомним, Мостовой ждет от сборной России положительного результата в матче с французами. | soccernews.ru