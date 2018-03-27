Алексей Гарасименко назвал отечественных специалистов, которые могли бы возглавить сборную России

Теги россияюрий семинкурбан бердыевлеонид слуцкий

Алексей Гарасименко назвал отечественных специалистов, которые могли бы возглавить сборную РоссииИзвестный в прошлом футболист Алексей Герасименко назвал трех отечественных специалистов, которые могли бы возглавить сборную России.

"Сборная должна играть в современный, качественный футбол. А касаемо тренеров из тех, кто на данный момент показывает результат в клубах, с команду мог бы принять тот же Юрий Павлович Семин. Тот же Бердыев. Леонид Слуцкий", - приводит слова бывшего футболиста Rusfootball.info.

Напомним, Мостовой ждет от сборной России положительного результата в матче с французами. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов