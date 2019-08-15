Алексей Михайличенко возглавил "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" объявил о назначении нового главного тренера команды Алексея Михайличенко.

Ранее он был спортивным директором клуба.

В тренерский штаб специалиста войдет его бывший партнер по "Динамо" Вадим Евтушенко.

Завтра, 16 августа, состоится его первая тренировка с киевским клубом.

Напомним, что Михайличенко руководил "Динамо" с 2002 по 2004 год. Вместе с командой он выиграл два чемпионата страны, Кубок и Суперкубок.

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