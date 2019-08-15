Алексей Михайличенко возглавил "Динамо" Киев
Киевское "Динамо" объявил о назначении нового главного тренера команды Алексея Михайличенко.
Ранее он был спортивным директором клуба.
В тренерский штаб специалиста войдет его бывший партнер по "Динамо" Вадим Евтушенко.
Завтра, 16 августа, состоится его первая тренировка с киевским клубом.
Напомним, что Михайличенко руководил "Динамо" с 2002 по 2004 год. Вместе с командой он выиграл два чемпионата страны, Кубок и Суперкубок.
А еще: Травмированный голкипер "Динамо" поддержит команду вместе с болельщика| http://soccernews.ru
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|М
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|3
|9
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|3
|7
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|3
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|5
|Колос Ковалёвка
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|Dnipro-1
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|Мариуполь
|2
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