Алексей Миранчук близок к переходу итальянский клуб

Бергамская "Аталанта" в ближайшее время может завершить переговоры по трансферу полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sportmediaset.

По сведениям издания, итальянский клуб готов заплатить за футболиста 15 миллионов евро. В понедельник представители "Аталанты" проведут встречу с агентом игрока, чтобы обсудить условия личного контракта.

24-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". В составе "железнодорожников" он провел 226 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 44 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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