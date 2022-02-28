Алексей Миранчук близок к возвращению в строй после травмы
Фото инстаграм Алексея Миранчука
Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, россиянин пока занимается с ограничениями.
Напомним, что из-за травмы хавбек не выходил на поле с 22 января.
В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 16 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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