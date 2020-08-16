"Милан" может продать защитника Калабрию в испанский клуб

Теги милансевильядавиде калабриябетистрансферы

"Милан" может продать защитника Калабрию в испанский клуб

Защитник "Милана" Давиде Калабрия может оказаться в Испании, сообщает Sport Mediaset.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляют "Севилья" и "Бетис". Испанские клубы рассматривают вариант с приобретением игрока в зимнее трансферное окно. "Милан" оценивает Калабрию в 15 миллионов евро.

23-летний Калабрия является воспитанником "Милана". В минувшем сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Милан" намерен сохранить нападающего Хакана Чалханоглу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Игроки "Барселоны" потребовали сменить президента и тренера клуба

Игроки "Барселоны" потребовали сменить президента и тренера клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов