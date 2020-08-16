"Милан" может продать защитника Калабрию в испанский клуб

Защитник "Милана" Давиде Калабрия может оказаться в Испании, сообщает Sport Mediaset.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляют "Севилья" и "Бетис". Испанские клубы рассматривают вариант с приобретением игрока в зимнее трансферное окно. "Милан" оценивает Калабрию в 15 миллионов евро.

23-летний Калабрия является воспитанником "Милана". В минувшем сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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