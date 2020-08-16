Алексей Миранчук хочет перейти в "Милан" или "Ювентус"

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук не хочет переходить в бергамскую "Аталанту", сообщает журналист Вячеслав Короткин в своем Telegram-канале.

По данным источника, футболист намерен перебраться в "Ювентус" или "Милан", так как хочет играть за более известный клуб.

Ранее сообщалось, что "Аталанта" готова заплатить за хавбека около 15 миллионов евро.

24-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". В составе "железнодорожников" он провел 226 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 44 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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