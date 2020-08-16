Алексей Миранчук хочет перейти в "Милан" или "Ювентус"

Теги алексей миранчуклокомотив москваювентусмиланаталанта

Алексей Миранчук хочет перейти в "Милан" или "Ювентус"

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук не хочет переходить в бергамскую "Аталанту", сообщает журналист Вячеслав Короткин в своем Telegram-канале.

По данным источника, футболист намерен перебраться в "Ювентус" или "Милан", так как хочет играть за более известный клуб.

Ранее сообщалось, что "Аталанта" готова заплатить за хавбека около 15 миллионов евро. 

24-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". В составе "железнодорожников" он провел 226 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 44 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Пьяный футболист "Локомотива" попал в сеть в компании бывшей жены Кержакова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Игроки "Барселоны" потребовали сменить президента и тренера клуба

Игроки "Барселоны" потребовали сменить президента и тренера клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов