Алексей Миранчук хочет перейти в "Ювентус"

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук выбрал "Ювентус" предпочтительным местом продолжения карьеры.

По информации Calciomercato, представители 24-летнего россиянина сами вышли на туринский клуб и предложили ему услуги игрока.

"Старую синьору" заинтересовала потенциальная сделка, поэтому переговоры между сторонами уже стартовали. Впрочем, какой-либо конкретики пока нет.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" может купить Миранчука за сумму от 20 до 40 миллионов евро. Претендуют на хавбека и другие клубы Серии А.

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