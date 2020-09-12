Алексей Миранчук хорошо заработал на своём трансфере в "Аталанту"
Стали известны новые детали сделки по переходу полузащитника Алексея Миранчука из "Локомотива" в "Аталанту".
По информации "Рейтинга Букмекеров", московский клуб из 14,5 миллионов евро заработал на трансфере только около 10 миллионов.
Остальная сумма была распределена между футболистом и агентской группой, которая сопровождала сделку.
Сам Миранчук получил 2 миллиона евро. Источник уточняет, что это компенсация потерь игрока в зарплате (1,7 млн евро в "Аталанте" вместо 2,2 млн в "Локо").
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