Алексей Миранчук хорошо заработал на своём трансфере в "Аталанту"

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Алексей Миранчук хорошо заработал на своём трансфере в "Аталанту"

Стали известны новые детали сделки по переходу полузащитника Алексея Миранчука из "Локомотива" в "Аталанту".

По информации "Рейтинга Букмекеров", московский клуб из 14,5 миллионов евро заработал на трансфере только около 10 миллионов.

Остальная сумма была распределена между футболистом и агентской группой, которая сопровождала сделку.

Сам Миранчук получил 2 миллиона евро. Источник уточняет, что это компенсация потерь игрока в зарплате (1,7 млн евро в "Аталанте" вместо 2,2 млн в "Локо").

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